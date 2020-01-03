Число погибших в результате пожаров в Австралии возросло до 18 человек

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Австралии число погибших в результате лесных пожаров возросло до 18 человек. Такую информацию подтвердили местные власти, сообщает Euronews.

Ранее сообщалось о девяти погибших.

В штате Новый Южный Уэльс, который больше всего пострадал от стихийного бедствия, сгорели свыше 380 домов. Власти проводят эвакуацию туристов и местных жителей. Более 200 очагов возгорания не удается взять под контроль.

Глава кабинета министров Австралии Скотт Моррисон заявил, что правительство делает все возможное, чтобы справиться с бедой. "Мы не можем контролировать стихийное бедствие, но мы в состоянии контролировать то, как мы отвечаем на этот вызов. Мы должны поддержать тех, кто, рискуя собственной жизнью, помогает спастись от пламени, и спасти, если получится, имущество", - сказал он.

Как сообщалось ранее, из-за непрекращающихся пожаров с сентября сгорело около 5 млн га леса. В пламени погибли миллионы животных, по ряду сообщений, свыше трети популяции коал уничтожено огнем. Накануне на помощь пострадавшим пришла армия: в зону бедствия были отправлены два военных корабля и несколько транспортных вертолетов, синоптики прогнозируют усиление жары в грядущие выходные.-0-