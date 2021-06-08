Число погибших в результате столкновения поездов в Пакистане увеличилось до 62

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество погибших в результате столкновения двух пассажирских поездов в Пакистане увеличилось до 62, более 100 человек получили тяжелые травмы, сообщает телеканал BOL News.

Спасательная операция на месте крушения все еще продолжается.

Авария произошла утром 7 июня в районе города Готки на юге страны. Один из поездов сошел с рельсов, а потом в него врезался другой пассажирский состав. Пострадавшие были отправлены в близлежащие больницы. По данным железнодорожных чиновников, в обоих поездах находились около 1,1 тыс. человек.-0-