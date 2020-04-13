Число погибших в результате торнадо в США возросло до 18

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 18 человек погибли в результате торнадо в США, сообщает американская телерадиокомпания CBS.

Сильные штормы обрушились на юг США вечером 12 апреля. Наибольшее число погибших в результате стихии - 11 человек - зарегистрировано в Миссисипи. Эту информацию подтвердило Агентство по чрезвычайным ситуациям штата. Губернатор Миссисипи Тейт Ривз ранее объявил в штате чрезвычайное положение.

По состоянию на утро 13 апреля более 10 млн домов и предприятий остаются обесточенными в 10 штатах от Техаса до Джорджии и Западной Вирджинии. Американские новостные агентства сообщают о многочисленных поваленных деревьях, затопленных улицах и других повреждениях в Алабаме, Теннесси и Джорджии.

Мэр Монро (штат Луизиана) Джейми Майо заявил, что шторм повредил около 300 домов в городе и окрестностях. В региональном аэропорту Монро были отменены полеты. Директор аэропорта рассказал, что шторм нанес ущерб самолетам в ангаре до $30 млн.

О пострадавших в результате стихийного бедствия пока не сообщается.

Национальная метеорологическая служба США сообщила, что 13 апреля непогода обрушится на юго-восточные и среднеатлантические штаты, там ожидаются торнадо, сильный ветер и град.-0-