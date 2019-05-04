Число погибших в результате циклона "Фани" в Индии увеличилось до 16

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество погибших в Индии из-за циклона "Фани", который обрушился 3 мая на восточный штат Одиша, возросло до 16. Об этом сообщил телеканал
Ранее сообщалось о восьми погибших.
Правительство Индии приступило к ликвидации последствий шторма. Восстановительные работы проводятся в 10 тыс. деревень и 52 городских районах штата. Были эвакуировали более 1 млн человек.
Циклон стал самым мощным в Индии за последние 20 лет. Он несет ливни и ветер, порывы которого достигают 200 км/ч. В 1999 году подобный шторм стал причиной гибели более 10 тыс. человек.-0-
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