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07 сентября 2019, 14:42

Число погибших в результате урагана "Дориан" на Багамах превысило 40 человек

Фото Reuters
Фото Reuters

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате урагана "Дориан" на Багамских островах возросло до 43, сообщил телеканал NBC со ссылкой на офис премьер-министра островного государства Хьюберта Минниса.

Ожидается, что число жертв может возрасти, так как многие жители числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 30 погибших.

На Багамах из-за урагана повреждено или разрушено около 13 тыс. строений. Затоплены обширные территории. Спасательные и поисковые операции на архипелаге продолжаются.

По данным телеканала NBC, около 70 тыс. человек нуждаются в помощи на островах Абако и Большой Багама из-за удара стихии.-0-

Сотни людей числятся пропавшими без вести на Багамах после "Дориана"Сотни людей числятся пропавшими без вести на Багамах после "Дориана"
Жертвами стихии на 6 сентября стали 30 человек. Ожидается, что число погибших из-за урагана "Дориан" значительно возрастет.

Теги
смерть стихийное бедствие ураган
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