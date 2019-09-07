Число погибших в результате урагана "Дориан" на Багамах превысило 40 человек

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате урагана "Дориан" на Багамских островах возросло до 43, сообщил телеканал NBC со ссылкой на офис премьер-министра островного государства Хьюберта Минниса.

Ожидается, что число жертв может возрасти, так как многие жители числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 30 погибших.

На Багамах из-за урагана повреждено или разрушено около 13 тыс. строений. Затоплены обширные территории. Спасательные и поисковые операции на архипелаге продолжаются.

По данным телеканала NBC, около 70 тыс. человек нуждаются в помощи на островах Абако и Большой Багама из-за удара стихии.-0-