Число погибших в результате взрыва автоцистерны на востоке Китая возросло до 20

15 июня, Ханчжоу /БЕЛТА - СИНЬХУА/. Число погибших в результате взрыва автоцистерны в восточнокитайской провинции Чжэцзян возросло до 20 человек, сообщили местные власти.

Уточняется, что по состоянию на 15 июня свыше 170 пострадавших в результате взрыва были госпитализированы, у 24 из них тяжелые травмы.

ЧП произошло в субботу примерно в 16.40 по местному времени, когда груженная сжиженным нефтяным газом автоцистерна взорвалась на участке скоростного шоссе Шэньян - Хайкоу. Взрыв привел к обрушению нескольких близлежащих жилых домов и заводских цехов. На данный момент основные поисково-спасательные работы на месте аварии закончены.-0-