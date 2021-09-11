Число погибших в результате взрывов на складе в воинской части Казахстана достигло 17

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших при пожаре и последующих взрывах боеприпасов на складах воинской части в Жамбылской области Казахстана, произошедших 26 августа, возросло до 17. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.

"Сегодня умер пожарный 1993 года рождения, пострадавший в результате взрыва в Жамбылской области. Ранее он был доставлен в больницу Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии города Нур-Султан, где проходил лечение. Таким образом число погибших в результате взрыва в Жамбылской области достигло 17", - говорится в сообщении.

Как уточнили в МЧС, среди погибших десять сотрудников органов гражданской защиты, шесть военнослужащих Министерства обороны и один военный прокурор. "Поиски одного пропавшего человека продолжаются", - добавили в пресс-службе.

В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, 26 августа произошло возгорание возле одного из складов. Пожар повлек за собой более десяти взрывов. Согласно последним данным, в результате происшествия пострадали 98 человек.-0-