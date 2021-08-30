Число погибших в результате взрывов на складе воинской части в Казахстане возросло до 15

30 августа, Тараз /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Число погибших в результате пожара и последующих взрывов на складе военной части в Жамбылской области на юге Казахстана возросло до 15.

"Саперами Министерства обороны обнаружено тело еще одного человека, личность которого устанавливается. Число погибших при взрыве в Жамбылской области достигло 15 человек. Среди погибших есть и сотрудники органов гражданской защиты", - сказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

Ранее сообщалось о 14 погибших. Поиски еще одного пропавшего человека продолжаются.

Всего в результате взрывов пострадали 98 человек. Среди них порядка 50 сотрудников МЧС, которые получили ранения и травмы.

Сообщение о возгорании склада боеприпасов в/ч №28349 (инженерно-саперная бригада) Министерства обороны Казахстана близ села Кайнар Байзакского района поступило вечером 26 августа. Пожар повлек за собой более 10 взрывов. В связи с этим была организована эвакуация жителей близлежащих населенных пунктов.-0-