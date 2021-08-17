Число погибших в результате землетрясения в Гаити возросло до 1 941

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

17 августа, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Число жертв произошедшего в субботу землетрясения в Гаити возросло до 1 941, ранены более 9 тыс. человек. Об этом во вторник сообщило управление гражданской защиты республики."На 17 августа управление гражданской защиты зарегистрировало 1 941 погибшего: 1 597 - в департаменте Юг, 205 - в департаменте Гранд-Анс, 137 - в департаменте Нипп и двоих - в департаменте Северо-Запад. Также зарегистрировано более чем 9 тыс. раненых", - говорится в заявлении ведомства.-0-