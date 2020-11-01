Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 69

Число жертв землетрясения в провинции Измир на западе Турции достигло 69. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

"В результате землетрясения погибли 69 человек, 949 человек получили ранения", - говорится в сообщении ведомства. Ранее сообщалось о 64 погибших.

Сообщается, что 729 человек уже выписаны из больниц.

Власти Турции 1 ноября начали выплачивать материальную помощь жителям провинции Измир, пострадавшим в результате землетрясения. Выплаты будут производиться пропорционально ущербу.-0-