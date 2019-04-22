22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в серии взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 290, ранены около 500 человек. Об этом со ссылкой на данные полиции сообщает газета Hindustan Times .

По данным информационного агентства PTI, которые приводит издание, по подозрению в причастности к взрывам задержаны 24 человека.

Как сообщалось, серия взрывов прогремела почти одновременно в трех церквях городов Коччикаде, Негомбо и Баттикалоа во время пасхальных служб и в трех отелях Коломбо, а также близ столичного зоопарка. Восьмой взрыв произошел в северной части Коломбо в доме террориста.

Предполагалось, что взрывы могли совершить радикальные исламисты. Но, по последним данным, к терактам причастны боевики-смертники. Записи камер видеонаблюдения в отеле "Шангри-Ла" показали, что два боевика совершили подрывы в кафетерии и коридоре отеля. Кроме того, последний взрыв, в результате которого погибли трое полицейских, также был совершен смертником.-0-