Число погибших в столкновении поезда с автобусом в Сербии возросло до пяти

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате столкновения поезда с пассажирским автобусом в Сербии возросло до пяти, сообщает сербское информагентство Танюг.

Директор клинического центра города Ниш подтвердил, что двое взрослых и ребенок погибли на месте аварии. Еще два человека скончались в больнице.

Число раненых, по последним данным, составляет 26 человек. Ранее сообщалось о 22 пострадавших.

Причины ДТП, произошедшего сегодня на железнодорожном переезде Доне-Меджурово возле сербского города Ниш, пока устанавливаются.-0-

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