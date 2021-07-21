Число погибших во время наводнения в Чжэнчжоу возросло до 25

Фото Синьхуа
21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В китайском городе Чжэнчжоу (провинция Хэнань) в результате наводнений погибли 25 человек, еще семеро числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Синьхуа.
Ранее сообщалось о 12 погибших.
По последним данным, из-за наводнений в Хэнани пострадали более 1,2 млн человек, ущерб нанесен 560 населенным пунктам.
Причиной наводнения стали сильные ливни, которые продолжались несколько дней. Они привели к нарушению транспортного сообщения в регионе и перебоям в подаче электроэнергии. На некоторых реках превышен уровень аварийной опасности, повреждены плотины.-0-