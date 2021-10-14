Число погибших во время стрельбы в Бейруте возросло до 6, около 60 человек ранены

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших во время перестрелок на митинге в Бейруте увеличилось до шести, еще около 60 человек ранены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

Ранее сообщалось о трех погибших в результате вооруженных стычек в столице Ливана.

Столкновения с применением огнестрельного оружия произошли в районах Эт-Тайюни и Бадаро в Западном Бейруте во время митинга шиитских партий у Дворца правосудия. Очевидец с места событий рассказал, что два снайпера открыли огонь по толпе демонстрантов и военным патрулям, которые обеспечивали безопасность у Дворца правосудия. В ответ сторонники шиитских группировок "Амаль" и "Хезболлах" появились на улицах с оружием и открыли интенсивный огонь. В столкновения с шиитскими активистами следом вступили активисты из оппозиционной партии "Ливанские силы" и члены клана Зуэйтер.

Перестрелки стихли после того, как армейские патрули разместились в Эт-Тайюни и Бадаро. Военные обыскивают близлежащие здания, где могут находиться вооруженные люди, и обследуют крыши окрестных домов. Командование ВС республики предупредило, что военные будут открывать огонь на поражение по любому прохожему, вышедшему на улицу с оружием.

С обращением к народу выступил премьер-министр Ливана Наджиб Микати, который призвал граждан "соблюдать спокойствие и не допустить сползания страны к междоусобице". Глава правительства обратился к ливанской армии и силовым структурам с требованием обеспечить безопасность в районах Эт-Тайюни и Бадаро и задержать зачинщиков беспорядков.

К спокойствию своих сторонников призвали также "Хезболлах" и "Амаль". Они просят армию задержать открывших огонь по митингующим снайперов.-0-