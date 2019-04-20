Число пострадавших и потерявших имущество от пожаров в Забайкалье превысило 400 человек

Количество людей, которые потеряли дома, имущество или пострадали физически во время природных пожаров в Забайкальском крае, превысило 400 человек. Об этом 20 апреля сообщило ТАСС.
Из-за степных пожаров на юге и юго-востоке Забайкальского края за последние сутки пострадали 17 населенных пунктов. Огонь уничтожил 109 зданий и сооружений, в том числе 99 жилых домов, имущество потеряли более 300 человек. Травмы получили 27 жителей, двое из них находятся в тяжелом состоянии. В регионе действует режим чрезвычайной ситуации.
В результате перехода огня на населенные пункты пострадавшими считаются свыше 400 человек. На местах созданы специальные комиссии, организован обход семей, пострадавших от пожаров.
В Забайкалье созданы пункты помощи пострадавшим, куда люди несут вещи первой необходимости, одежду, постельные принадлежности. Открыт расчетный счет Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Все пострадавшие от пожаров получат по 10 тыс. рублей единовременной материальной помощи.-0
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