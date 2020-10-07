Число пострадавших из-за взрывов на складе боеприпасов в Рязанской области выросло до 10

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших в результате пожара и взрывов на складе боеприпасов в Рязанской области увеличилось до 10 человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В настоящее время продолжается рост числа пострадавших. За медицинской помощью уже обратились 10 человек, большинство из них госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

По словам руководителя территориального центра медицины катастроф Рязанской области Сергея Кузьминова, шесть человек госпитализированы. "Обращался еще амбулаторно один человек, а также женщина, которая на инсулине, чтобы получить лекарство", - добавил он.-0-