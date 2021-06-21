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21 июня 2021, 21:45

Число пострадавших от последствий ливней в Ялте выросло до 49

Фото ТАСС
Фото ТАСС

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сорок девять человек получили травмы в результате подтоплений в Ялте. Большинство получило легкие травмы. Об этом заявила в эфире телеканала "Россия-24" глава администрации Ялты Янина Павленко, сообщает ТАСС. 

"Мы имеем одного погибшего, 49 обратились в больницу с травмами, но все в основном легкой степени тяжести. Одна женщина пропала без вести", - сказала Павленко. Мужчина, который около суток числился пропавшим без вести, был обнаружен живым: он помогал другим людям на улицах Ялты.

Глава администрации сообщила, что власти уже приняли 143 заявки об утере либо серьезной порче имущества. Городу для оказания помощи людям выделены средства из регионального бюджета.

С 17 июня на Крым обрушились сильные ливни, которые вызвали подтопления. В Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков.

На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. Из-за обильных осадков река Мелек-Чесме вышла из берегов.

Всего на полуострове подтоплено 367 придомовых территорий, из них 306 домовладений. Несколько десятков из них все еще остаются подтопленными. Жители разных населенных пунктов полуострова оставались без воды и электричества, однако спустя некоторое время водо- и электроснабжение восстанавливали. Около 100 человек обратились к психологам после подтоплений.

21 июня МЧС предупредило о новых сильных дождях в Крыму.-0-

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