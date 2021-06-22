Число пострадавших от последствий ливней в Ялте выросло до 54

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших в результате ливней и последовавших подтоплений в Ялте выросло до 54 человек. Об этом сообщила во время заседания оперштаба мэр города Янина Павленко, сообщает ТАСС.

"У нас обратились за медицинской помощью 54 человека пострадавших, по-прежнему остаются шесть госпитализированных, 48 оказана амбулаторная помощь, серьезных угроз здоровью нет", - сказала Янина Павленко. Она также добавила, что один человек погиб, поиски одного продолжаются.

В ночь на 17 июня в Крыму прошли сильные ливни, в результате пострадали Керчь, соседние районы на востоке полуострова и Ялта, где выпало более 135 мм осадков. Такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. В результате ЧП повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается подача коммунальных ресурсов.-0-