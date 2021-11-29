29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших от урагана в Стамбуле возросло до 38, четверо погибли. Такую информацию сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление главы минздрава Турции Фахреттина Коджи.
"В результате стихийного бедствия ранены 38 человек, еще четверо погибли", - говорится в заявлении главы минздрава.
Ранее в управлении береговой охраны Турции сообщили о приостановке движения судов по проливу Босфор из-за сильного ветра. По этой же причине несколько самолетов авиакомпании Turkish Airlines не смогли приземлиться в Стамбуле и были направлены в Анкару и Измир.-0-