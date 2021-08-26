Число пострадавших от взрывов на юге Казахстана выросло до 66

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество пострадавших от взрывов в воинской части в Жамбылской области Казахстана на юге республики возросло до 66, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областной администрации.Шесть взрывов в Таразе произошли из-за возгорания возле одного из складов в воинской части. Областная администрация сообщала, что в результате ЧП пострадали 60 человек, включая 11 военных. Минобороны позже уточнило, что пострадали 12 военнослужащих.В Таразскую городскую больницу №1 и в Байзакскую районную центральную больницу поступило 66 человек. Большинство из них получили легкие травмы, двое из них получили тяжелые травмы.-0-