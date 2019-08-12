Число пострадавших от взрывов под Ачинском достигло 33

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество пострадавших от взрывов боеприпасов и пожаров в воинской части в Ачинском районе (Красноярский край России) выросло до 33 человек. Об этом говорится в официальном сообщении Министерства здравоохранения Красноярского края.

"Общее количество пострадавших от взрывов боеприпасов на территории военной части возле в п.Каменка Ачинского района в настоящее время составляет 33 человека", - говорится в сообщении.

В результате первой волны взрывов на складе боеприпасов в Ачинском районе пострадали 15 человек, из них один погиб на месте, шестеро были госпитализированы. При повторных взрывах 9 августа пострадали еще 18 человек, из них семеро госпитализированы. По данным Минобороны РФ, повторную детонацию зарядов вызвало попадание молнии, что произошло, по сведениям администрации региона, при разминировании. После взрывов на складе произошел пожар, 11 августа возгорание было ликвидировано.

В настоящий момент в Ачинской межрайонной больнице находятся три человека, в медицинских учреждения Красноярска - пятеро. В связи с ЧП на складе боеприпасов из деревни Каменка эвакуированы более 1,2 тыс. жителей, большинство из них разместились у родственников. В пункте временного размещения в поселке Малиновка Ачинского района сейчас находятся 70 человек, эвакуированных из Каменки, в том числе 15 детей.-0-