Число пострадавших от взрывов под Ачинском выросло до 40

14 августа, Красноярск /БЕЛТА - ТАСС/. Количество пострадавших из-за взрывов на военном складе рядом с городом Ачинск в Красноярском крае выросло до 40 человек, сообщили сегодня ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.
"Всего 40 пострадавших за два эпизода. По первому 15, в том числе 14 пострадавших и один погиб. По второму еще 25 пострадавших. Восемь находятся в стационаре, остальные лечатся амбулаторно", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось об одном погибшем и 32 пострадавших. В краевом минздраве пояснили, что рост количества обращений характерен для крупных ЧП.
Первые взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. Один человек погиб. Из населенных пунктов и нескольких микрорайонов Ачинска, расположенных в радиусе 20 км от места происшествия, были эвакуированы более 16 тыс. человек.
Повторные взрывы на военном складе в Ачинском районе произошли вечером 9 августа.-0-
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