Число пострадавших от землетрясения на юго-западе Ирана достигло 67

8 июля, Тегеран /БЕЛТА - ИРНА/. Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,7 балла на юго-западе Ирана достигло 67 человек, сообщил директор Центра управления кризисными ситуациями провинции Хузестан Киамарс Гаджизаде.

Сообщается, что в результате инцидента один человек погиб.

Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 5,7 балла было зафиксировано в юго-западной части Ирана около 11.30 по местному времени на глубине 16,5 км под землей. Эпицентр подземных толчков находился в 101 км к северо-востоку от иранского города Ахваз (провинция Хузестан).-0-