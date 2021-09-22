Число пострадавших после стрельбы в пермском вузе увеличилось до 43

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете увеличилось до 43 человек, сообщает ТАСС.

В тяжелом состоянии находится только стрелявший, которому ампутировали голень, рассказала министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень на заседании регионального правительства.

"На сегодняшний день 43 пострадавших. Из них 12 человек находятся в трех стационарах Перми. Тяжелый только один - это стрелок, вчера вечером была произведена ампутация голени. Состояние нестабильное, крайне тяжелое. Все остальные 11 человек находятся в удовлетворительном состоянии, также в удовлетворительном состоянии и находящиеся на амбулаторном лечении", - рассказала министр.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, увеличение числа пострадавших связано с тем, что люди обращаются за медицинской помощью после инцидента. "У них различные несерьезные травмы, не требующие стационарного лечения", - уточнили в ведомстве.

В результате стрельбы, по последним данным Минздрава России, погибли шесть человек.

Утром 20 сентября студент устроил стрельбу на территории кампуса Пермского государственного национального исследовательского университета, где в тот момент находились около 3 тыс. человек. Часть учащихся закрылась в аудиториях, некоторые выпрыгивали из окон.

Нападавшего задержал сотрудник ДПС из первого прибывшего на место происшествия экипажа: он ранил стрелявшего, после чего оказал ему первую помощь. По факту стрельбы СК России возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Его будет расследовать центральный аппарат ведомства.-0-