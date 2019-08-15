Число пострадавших при аварийной посадке самолета в Подмосковье выросло до 23

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество пострадавших в результате аварийной посадки самолета Airbus A321, у которого при вылете из подмосковного аэропорта Жуковского из-за попадания птиц загорелся двигатель, выросло до 23 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"На данный момент пострадали 23 человека, в том числе девять детей. Возраст детей - от двух до девяти лет", - сообщили в экстренных службах.

Пострадавших доставили в больницы Жуковского и Раменского.

Лайнер Airbus A321 совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа. При взлете у него загорелся двигатель, из-за чего он экстренно приземлился и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 234 человека, включая семь членов экипажа.

По данным Росавиации, на взлете самолет столкнулся со стаей чаек, что привело к перебоям в работе двигателей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. -0-