Число пострадавших при аварийной посадке самолета в Подмосковье выросло до 23

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество пострадавших в результате аварийной посадки самолета Airbus A321, у которого при вылете из подмосковного аэропорта Жуковского из-за попадания птиц загорелся двигатель, выросло до 23 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"На данный момент пострадали 23 человека, в том числе девять детей. Возраст детей - от двух до девяти лет", - сообщили в экстренных службах.
Пострадавших доставили в больницы Жуковского и Раменского.
Лайнер Airbus A321 совершил аварийную посадку в районе аэропорта Жуковский утром 15 августа. При взлете у него загорелся двигатель, из-за чего он экстренно приземлился и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 234 человека, включая семь членов экипажа.
По данным Росавиации, на взлете самолет столкнулся со стаей чаек, что привело к перебоям в работе двигателей. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. -0-
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