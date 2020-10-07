Число пострадавших при беспорядках в Бишкеке возросло до 911

7 октября, Бишкек /БЕЛТА - КАБАР/. В медицинские учреждения Кыргызстана обратились 911 пострадавших во время митингов, сообщает пресс-служба Минздрава Кыргызстана.

В ведомстве отметили, что данные приводятся на 12.30 по местному времени 7 октября.

Из 911 обратившихся 705 пострадавших после первичной медицинской помощи отправлены на амбулаторное лечение. 205 человек с различными травмами госпитализированы, из них пятеро в реанимации. Один пострадавший скончался (мужчина 2001 года рождения).

Всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь, проводятся консультации соответствующих специалистов, пострадавшие обеспечены всеми лекарственными средствами.

В Кыргызстане 4 октября прошли парламентские выборы. На места в парламент претендовали 16 партий, но семипроцентный барьер преодолели только четыре. В результате в Бишкеке начались акции протеста. Митинг на центральной площади Бишкека, рядом с которой расположено здание парламента и администрации главы государства, начался 5 октября. Участие в нем принимали представители более 10 политических партий. Ближе к вечеру количество участников акции достигло примерно 6 тыс. Правоохранители приступили к разгону демонстрантов, применяя резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали сотрудников милиции камнями, сожгли автомобиль патрульной службы и повредили шесть машин скорой помощи. Столкновения продолжались более пяти часов. Митингующих удалось оттеснить с площади, но позже они туда вернулись. Ночью стало известно, что митингующие в Бишкеке захватили здание парламента, где также находится администрация президента. Позже там произошел пожар. Демонстранты также направились к зданию СИЗО Государственного комитета национальной безопасности, где сумели после переговоров освободить бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. Протестующим также удалось освободить из колонии и бывшего премьер-министра Сапара Исакова.-0-

ООН готова выступить посредником по урегулированию ситуации в Кыргызстане Генеральный секретарь Антониу Гутерриш выразил глубокое сожаление в связи с гибелью людей и настоятельно призвал всех участников событий проявлять максимальную сдержанность и не прибегать к насилию.