Число пострадавших при ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе возросло до 41

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших в результате пожара в шахте "Листвяжная" в Кемеровской области увеличилось до 41. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"На данный момент пострадал 41 работник шахты. У всех отравление угарным газом", - отметил источник.
Сообщается, что в смене шахты было 285 горняков, на поверхность уже поднялись 236 человек. "По последним данным, эвакуированы 236 горняков, остальные также поднимаются на поверхность", - сказал собеседник агентства.
Сигнал о задымлении на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса поступил утром 25 ноября, на место выехали горноспасатели и медики. По уточненным данным Ростехнадзора, на шахте был зафиксирован взрыв в одном из вентиляционных штреков.
СК и прокуратура Кемеровской области начали проверку по факту инцидента.
Шахта "Листвяжная" - угледобывающее предприятие, образованное в октябре 2003 года на базе шахты "Инская" в Беловском районе Кемеровской области, работает в составе компании "СДС-уголь".-0-