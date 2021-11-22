Число пострадавших при наезде на толпу в Висконсине возросло до 48

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших в результате наезда внедорожника на участников рождественского парада в городе Уокешо (штат Винсконсин), по уточненным данным, составило 48, среди них есть двое детей, которые находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает ТАСС.

Выстрелы во время инцидента, о которых сообщали некоторые СМИ, были сделаны полицейским, пытавшимся остановить внедорожник. Однако он был вынужден прекратить огонь, чтобы не пострадали окружающие люди.

Задержанный Даррел Брукс находится под стражей, однако не стал раскрывать деталей о его состоянии и местонахождении.-0-