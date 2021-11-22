Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Вторник, 23 ноября 2021
Минск Сплошная облачность -5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:59 Премьер-министр Франции заразился коронавирусом В мире
00:32 ФОТОФАКТ: Небоскреб в Дубае окрасился в цвет национального флага Беларуси В мире
22.11.21
22.11.21 23:59 Число пострадавших при наезде на толпу в Висконсине возросло до 48 В мире
22.11.21 23:35 ФОТОФАКТ: Беженцы готовятся к ночлегу в логистическом центре Общество
22.11.21 23:08 В Болгарии жертвами пожара в доме престарелых стали девять человек В мире
22.11.21 22:25 Макей: пандемия привела к очередному витку эволюции способов совершения преступлений в сфере торговли людьми Общество
22.11.21 21:51 Арчаков о нападках на Беларусь: Западу нужна показательная порка, публичная казнь Политика
22.11.21 21:36 Рунец: Польша играет на обострение, но это проигрышная позиция Общество
22.11.21 21:21 В Минске сегодня временно ограничат движение на ул.Притыцкого Регионы
22.11.21 21:11 ФИФА обнародовала список кандидатов на звание лучшего игрока года Спорт
22.11.21 20:54 МИД: Беларусь посещают эксперты Еврокомиссии для оценки ситуации с беженцами на границе Политика
22.11.21 20:47 Лучших сотрудников отряда милиции особого назначения наградили в Минске Регионы
22.11.21 20:34 "Газпром" может прекратить поставки газа в Молдову через 48 ч В мире
22.11.21 20:16 Сивец: разменной картой в политической авантюре Польши выступают тысячи беженцев Общество
22.11.21 20:03 Эксперт рассказал о новой уловке мошенников по хищению денег Общество
22.11.21 19:47 Гуманитарный груз для беженцев прибудет в Беларусь 25 ноября Общество
22.11.21 19:32 Депутат Госдумы о ситуации на границе: это просто декорации нового европейского фашизма Общество
22.11.21 19:28 Лукашенко подписал указ об обеспечении режима чрезвычайного положения Президент
22.11.21 19:21 В Беларуси усовершенствовано законодательство о защите конституционного строя Президент
22.11.21 19:12 В Минске на ул.Богдановича временно ограничат движение Регионы
22.11.21 19:01 Шедевры мирового органного искусства представят в Белгосфилармонии 23 ноября Культура
22.11.21 18:51 Щастный: Польшей должен озаботиться Гаагский трибунал Общество
22.11.21 18:35 Лесхозы Беларуси с начала года отгрузили населению более 1 млн куб.м дров Экономика
22.11.21 18:25 Орденом Матери награждены 160 женщин Беларуси Президент
22.11.21 18:14 БГУ представит более 20 инновационных разработок на международной выставке в Ташкенте Общество
22.11.21 18:05 В Беларуси вводят дополнительные льготы и преференции на ввоз электромобилей Президент
22.11.21 18:03 Пожилая женщина погибла при пожаре в Глубокском районе Происшествия
22.11.21 18:01 Мошенник снял с банковской карты солигорчанки все средства, оставив Br1 Происшествия
22.11.21 17:55 Приговор группе наркозакладчиков вынесли в Бресте Происшествия
22.11.21 17:37 Шпаковский: Польша ратифицировала Женевскую конвенцию, поэтому беженцы имеют право прибыть на ее территорию Общество
Все новости
Все новости
В мире
22 ноября 2021, 23:59

Число пострадавших при наезде на толпу в Висконсине возросло до 48

Фото Getty Images
Фото Getty Images

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших в результате наезда внедорожника на участников рождественского парада в городе Уокешо (штат Винсконсин), по уточненным данным, составило 48, среди них есть двое детей, которые находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает ТАСС.

Выстрелы во время инцидента, о которых сообщали некоторые СМИ, были сделаны полицейским, пытавшимся остановить внедорожник. Однако он был вынужден прекратить огонь, чтобы не пострадали окружающие люди.

Задержанный Даррел Брукс находится под стражей, однако не стал раскрывать деталей о его состоянии и местонахождении.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
происшествия США
Новости рубрики В мире
Фото из архива Премьер-министр Франции заразился коронавирусом
ФОТОФАКТ: Небоскреб в Дубае окрасился в цвет национального флага Беларуси
Фото Shutterstock В Болгарии жертвами пожара в доме престарелых стали девять человек
Фото из архива "Газпром" может прекратить поставки газа в Молдову через 48 ч
Фото из архива В Чехии ввели локдаун для непривитых от COVID-19
Фото Getty Images Австралия впервые с марта 2020 года открывает границы
Главное
Лукашенко о взаимодействии с ЕС по беженцам: контактные лица на контакт даже не выходят
Лукашенко о санкциях Запада: мы не умрем, мы будем жить, и с каждым днем все лучше
Головченко: Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества с ОАЭ в сфере торговли и инвестиций
Старт продаж дома "Брюссель" в Minsk World! Европейский комфорт по цене от 799 евро за м²!
Топ-новости
Лукашенко поручил Каранику активизировать работы в сельском хозяйстве
Лукашенко предупредил диких политиков в Польше о последствиях их угроз
Лукашенко: мне глубоко наплевать, что обо мне думают в Англии, США или Евросоюзе
Компания Parimatch получила "золото" премии Effie
Арчаков о нападках на Беларусь: Западу нужна показательная порка, публичная казнь
"Антиковидная наружка": говорим об эффективной рекламе в эпоху коронавируса
Щастный: Польшей должен озаботиться Гаагский трибунал
Гуманитарный груз для беженцев прибудет в Беларусь 25 ноября
В Беларуси вводят дополнительные льготы и преференции на ввоз электромобилей
Орденом Матери награждены 160 женщин Беларуси
Кочанова: мир динамично меняется, но ничто не заменит человеческое общение
Более 2,6 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19
Караник: пока мы не получили ни одного евро обещанной международной помощи для беженцев
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1713 пациентов с COVID-19, выписаны 1450
Единый день безопасности дорожного движения по предупреждению ДТП зимой пройдет 26 ноября
Реклама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Международный кинофестиваль "Лістапад" Специальный репортаж Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.