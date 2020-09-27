Число пострадавших при обрушении перехода в Ступине превысило 50 человек

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 50 человек пострадали в результате обрушения перехода на предприятии в Ступине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"По состоянию на 13.00 мск пострадал 51 человек. Все находятся в различных больницах. Некоторые из них обратились к медикам самостоятельно", - сказал собеседник агентства.

К ликвидации последствий происшествия привлечены 68 человек и 25 единиц техники. В свою очередь источник в правоохранительных органах ранее уточнял ТАСС, что в основном пострадали граждане Кыргызстана. Все пострадавшие - работники предприятия.

В цехе предприятия ООО "ФМ Логистик" обрушился металлический пешеходный переход длиной 35 м и высотой 4 м. Он упал на инженерные коммуникации и повредил их. Предварительная причина обрушения - перегрузка моста, что привело к деформированию крепежных элементов. В связи с происшествием проводится проверка.-0-