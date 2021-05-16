Число пострадавших при обрушении трибуны в Израиле превысило 160

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медики эвакуировали более 160 пострадавших после обрушения трибуны в Гиват-Зеэве, сообщает РИА Новости со ссылкой на службу скорой помощи "Маген Давид Адом".
"После инцидента в Гиват-Зеэве бригады Службы скорой помощи эвакуировали 167 раненых", - говорится в сообщении. Отмечается, что у 152 из них легкие ранения, пятеро в тяжелом состоянии, десять - в среднем.
Сообщается о двух погибших: одному из них 40 лет, второму - 12.
В израильском поселении Гиват-Зеэв обрушилась трибуна синагоги, на которой находились десятки людей, сообщили ранее в воскресенье вечером медики службы скорой помощи "Маген Давид Адом".
Обрушение трибуны произошло вскоре после начала празднования иудейского праздника Шавуот, чем обусловлено массовое скопление людей на месте инцидента.-0-