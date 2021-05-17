Число пострадавших при обрушении трибуны в израильской синагоге увеличилось до 219

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших при обрушении трибуны в синагоге в Гиват-Зееве увеличилось до 219, сообщает израильский новостной портал Ynet.

В результате происшествия погибли 2 человека: одному из них 40 лет, второму - 12. Также известно, что состояние 15 пострадавших на данный момент остается критическим.

В израильском поселении Гиват-Зеэв 16 мая обрушилась трибуна синагоги, на которой находились десятки людей. Обрушение произошло вскоре после начала празднования иудейского праздника Шавуот, чем обусловлено массовое скопление людей на месте инцидента.-0-