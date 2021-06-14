Число пострадавших при пожаре на АЗС в Новосибирске выросло до 16

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших в результате взрывов и пожара на газовой автозаправочной станции в Новосибирске увеличилось до 16. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Ранее сообщалось о шести пострадавших при пожаре, двое из которых - пожарные, приехавшие на вызов.
"Медицинская помощь потребовалась 16 пострадавшим. Степень тяжести их состояния устанавливается. Среди них двое пожарных. Оба госпитализированы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, большинство пострадавших - работники АЗС и промзоны, где находится заправка. "В основном у пострадавших ожоги, ушибы и травмы", - уточнили в экстренных службах. Сообщается также, что пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
В пресс-службе МЧС России сообщили, что пожар на газовой автозаправке локализован на площади 1,2 тыс. кв.м. "В 15:56 мск пожар локализован на площади 1,2 тыс. кв.м", - сказали в пресс-службе.
Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара на газовой автозаправочной станции в Новосибирске.-0-