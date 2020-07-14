Число пострадавших при пожаре на корабле ВМС США возросло до 59

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе Военно-морских сил США в калифорнийском Сан-Диего продолжается тушение пожара военного корабля USS Bonhomme Richard. Количество пострадавших в результате возгорания возросло до 59, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle со ссылкой на Управление надводных сил Тихоокеанского флота США.

Среди пострадавших - 36 военнослужащих и 23 гражданских лиц, они получили медицинскую помощь. Управление также сообщило, что за последние 48 часов проведены многочисленные операции по подавлению огня. В тушении участвуют боевые вертолеты ВМС США.

В момент возгорания Bonhomme Richard находился на профилактическом ремонте, в связи с чем бортовая система пожаротушения была отключена и пламя пришлось тушить водой, сообщил контр-адмирал Филип Собек на пресс-конференции в Сан-Диего. По его словам, на борту корабля находилось 3,7 млн л горючего. Береговая охрана США приняла меры на случай возможного разлива нефтепродуктов. Было приостановлено движение кораблей в радиусе одной морской мили от места пожара, а также полеты над ним.

Дым от пожара разнесся ко всему Сан-Диего. Городское управление контроля загрязнения воздуха предупредило, что концентрация вредных частиц может достичь критических показателей, и посоветовало жителям избегать долгого пребывания на улицах.

О возгорании на борту десантного вертолетоносца, рассчитанного на более чем 1 тыс. человек личного состава, стало известно 13 июля. На момент начала пожара на корабле Bonhomme Richard находились около 160 военнослужащих. Причина инцидента выясняется.-0-