Число пострадавших при пожаре на корабле ВМС США возросло до 63

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших в результате пожара на борту десантного корабля Bonhomme Richard на базе Военно-морских сил США в городе Сан-Диего в штате Калифорния возросло до 63. Об этом говорится в заявлении американского флота, опубликованном на его сайте, пишет ТАСС.

"Пожарные подразделения продолжают операцию на борту Bonhomme Richard. 63 членам экипажа - 40 морякам и 23 гражданским лицам - оказана медицинская помощь. Никто из персонала не госпитализирован", - говорится в заявлении.

Отмечается, что пожарным удалось попасть на борт корабля, чтобы продолжить борьбу с огнем. До этого тушение велось с вертолетов.

О возгорании на борту десантного вертолетоносца, рассчитанного на более чем 1 тыс. человек личного состава, стало известно 13 июля. На момент начала пожара на корабле Bonhomme Richard находились около 160 военнослужащих. Причина инцидента выясняется.-0-