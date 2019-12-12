Число пострадавших при пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" выросло до 10

Фото ТАСС
12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество пострадавших в результате пожара на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске (Россия) выросло до 10 человек, сообщает ТАСС.
"Пострадавших уже десять, в основном у них отравление продуктами горения", - сообщили в экстренных службах. Шесть человек находятся в реанимации.
Очаг возгорания к настоящему времени локализован.
Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов", находящемся на судоремонтном заводе в Мурманске, возник сегодня утром. Площадь горения составила 120 кв.м. Причиной пожара могло стать нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ.-0-