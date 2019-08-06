Число пострадавших при взрывах на полигоне боеприпасов под Красноярском выросло до 12

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двенадцатый пострадавший из-за взрывов на складе боеприпасов в городе Ачинск Красноярского края доставлен в центральную районную больницу, сообщает ТАСС со ссылкой на медучреждение.

Сказано, что доставленный в больницу пострадавший в сознании, он проходит обследование для определения того, какая помощь медиков ему необходима.

Из 11 человек, которые попали в больницу ранее, госпитализация потребовалась шестерым. Двое из них эвакуированы санавиацией в больницу в Красноярске, еще четверо находятся в Ачинской ЦРБ. Все остальные проходят лечение амбулаторно.

Пожар на артиллерийском складе в Ачинске произошел 5 августа около 13.00 по московскому времени, взрывы продолжаются до сих пор. На территории Ачинского района действует режим ЧС. На охваченных огнем площадках находятся около 40 тыс. боеприпасов - артиллерийских снарядов калибра 125 и 152 мм.-0-