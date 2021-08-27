Число пострадавших при взрывах на складе воинской части в Казахстане возросло до 90 

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 90 человек пострадали в результате пожара и последующих взрывов на складе военной части в Жамбылской области на юге Казахстана. Об этом проинформировали в пресс-службе МЧС республики, сообщает БЕЛТА.





Как уточняется в сообщении, по предварительным данным, в больницу поступили около 90 пострадавших, в том числе 49 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям. Ранее сообщалось о 66 пострадавших и четырех погибших. Поиски нескольких человек, участвующих в ликвидации ЧП, продолжаются.





По данным пресс-службы, горением было охвачено здание склада по всей площади, которая насчитывает 697 кв.м. "Радиус разлета осколков составил до 2 км. По предварительным данным, на складе хранилось более 500 т тротила", - уточнили в МЧС.





На месте происшествия работает оперативная группа ведомства во главе с министром. "При официальном обращении Министерства обороны МЧС готово предоставить вертолеты для тушения пожара. В дальнейшем силы и средства МЧС будут привлечены к тушению на оставшихся очагах возгорания, к возвращению жителей на постоянное место проживания и к восстановлению путей ж/д транспорта и автомобильных дорог", - отметили в пресс-службе.





Сообщение о возгорании склада боеприпасов в/ч №28349 (инженерно-саперная бригада) Министерства обороны Казахстана близ села Кайнар Байзакского района поступило вечером 26 августа.





На данный момент сообщается о более 10 взрывах.





Село Кайнар с населением 250 человек находится на расстоянии менее 1 км. Началась эвакуация населения. Также вывозят жителей деревень Базарбай, Ушбулак, Жанатурмыс.





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По информации ТАСС, Министерство обороны Казахстана не исключает, что причиной пожара на складе воинской части в Жамбылской области мог быть умышленный поджог. Такое мнение высказал на брифинге министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев. "Причины произошедшего сейчас выясняет созданная оперативно-следственная группа. Мы не исключаем различные причины. Это может быть нарушение требований безопасности, может быть самовозгорание, химическая реакция, не исключается также умышленный поджог или диверсия", - сказал он. Глава ведомства также уточнил, что пожар и взрывы не повлияли на проведение не территории республики конкурсов Армейских международных игр (АрМИ).-0-