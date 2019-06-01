Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 79

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За медицинской помощью после ЧП обратились 79 человек, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

Врачи оценивают состояние женщины, госпитализированной после взрывов в Дзержинске Нижегородской области, как тяжелое. По данным Минздрава, всего за помощью обратились 38 работников завода и 41 житель города. Детей среди них нет. Ранее сообщалось о 43 пострадавших.

В устранении последствий взрывов задействованы около 400 спасателей и 50 единиц техники. Власти города приступили к оценке ущерба. Проведены переговоры с Борским стекольным заводом, а из Нижнего Новгорода направляется ремонтная бригада, которая будет восстанавливать разрушения.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.

Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл" был открыт в 50-е годы XX века. Специализируется на создании взрывчатых веществ и составов, а также безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации. В 2011 году начал работу под управлением госкорпорации "Ростехнологии".-0-