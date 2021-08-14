Число пострадавших при взрыве автобуса в Воронеже выросло до 22

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14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество пострадавших в результате взрыва пассажирского автобуса в Воронеже, который произошел в четверг, выросло до 22. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Александра Гусева."Число пострадавших от взрыва в воронежском автобусе выросло до 24 человек (двое умерли). Вчера еще двое человек обратились за медицинской помощью: один находится в состоянии средней тяжести, второй после оказания помощи от госпитализации отказался", - сообщил глава региона сегодня в своем Telegram-канале."Сегодня в БСМП №1 лечение проходят 14 человек, один находится в реанимации в тяжелом состоянии. Остальные - в состоянии средней тяжести. В ВОКБ №1 лечатся двое: один с ожогами первой-второй степени находится в реанимации, второй, которого вчера перевели из БСМП №1, также находится в реанимации в тяжелом состоянии с ушибом легких и множественными ссадинами", - уточнил Александр Гусев.Взрыв в маршрутном автобусе ПАЗ произошел в четверг вечером в Воронеже. В настоящий момент отрабатывается несколько версий произошедшего, по факту ЧП возбуждено уголовное дело.-0-