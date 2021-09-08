Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске увеличилось до 17

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество пострадавших при взрыве бытового газа в жилом доме в подмосковном Ногинске увеличилось до 17, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Следственного комитета РФ.

"В ходе разбора завалов были обнаружены тела двух погибших, 17 человек пострадали, 6 человек, двое из которых дети, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы, остальным пострадавшим оказана помощь на месте происшествия", - сообщает СК.

В результате взрыва произошло обрушение перекрытий с первого по третий этажи многоэтажного дома, а также частичное разрушение здания с пятого по третий этажи. "Разбор завалов продолжается, количество пострадавших будет уточняться", - добавили в СК.

Сейчас допрашивают руководство и сотрудников управляющей компании, а также иных организаций, обслуживавших внешний газопровод, внутриквартирные, а также подъездные коммуникации, планируется назначение ряда экспертиз.

Как сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, по состоянию на 17.00 госпитализированы двое детей и четверо взрослых, один из них - мужчина 64 лет - находится в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести. Девять пострадавших получили помощь амбулаторно.

Инцидент произошел в 6.55 в многоквартирном доме на ул.28 июня городского округа Богородский в Ногинске. По основной версии причиной взрыва могла стать утечка газа.-0-