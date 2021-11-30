Число пострадавших при взрыве на шахте "Листвяжная" возросло до 96

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество пострадавших при взрыве на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области возросло до 96, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинских работников.

"Всего пострадали 96 человек, в их числе 43 горноспасателя, которые продолжают обращаться за медицинской помощью", - сказал собеседник агентства.

В МЧС подтвердили увеличение числа пострадавших до 96. "В результате чрезвычайной ситуации общее количество пострадавших - 147, в том числе из них 51 человек, к сожалению, погиб. Стабилизируется обстановка с пострадавшими. На госпитализации находится 41 человек, из них 22 спасателя, 55 человек находятся на амбулаторном лечении", - сообщил в пресс-центр ТАСС председатель окружного совета территориальных органов МЧС в СФО, начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.

Сообщение о задымлении и взрыве на угольной шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области поступило утром 25 ноября. По числу жертв это ЧП стало крупнейшим на российских шахтах за последние 11 лет - с мая 2010 года, когда в результате двух взрывов на шахте "Распадская" погиб 91 человек. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов допустил возможность ужесточения требований промышленной безопасности, но только по итогам расследования.-0-