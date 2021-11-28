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28 ноября 2021, 10:11

Число пострадавших при взрыве на шахте "Листвяжная" выросло до 76

Фото ТАСС
Фото ТАСС

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество пострадавших при взрыве на шахте "Листвяжная" в Кузбассе возросло до 76. Из них 64 находятся в больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Кемеровской области.

Ранее сообщалось о 72 пострадавших.

"По состоянию на 12.00 местного времени 28 ноября в стационарах региона проходят лечение 64 человека. 12 человек наблюдаются медиками амбулаторно (на дому)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что четыре пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 14 человек - в состоянии средней степени тяжести, 46 - в удовлетворительном. Большая часть - 40 пациентов - доставлены в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров. Все пострадавшие обеспечены необходимой медицинской помощью, в том числе консультативной помощью клинических психологов и психотерапевтов.

Ранее власти региона и медики поясняли, что рост числа госпитализированных связан с тем, что симптомы недомогания могут проявляться через несколько суток после того, как шахтеры покинули аварийную выработку. Также за медицинской помощью обращаются и горноспасатели.-0-

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