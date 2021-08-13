Число пострадавших при взрыве в Воронеже выросло до 20

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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших при взрыве в пассажирском автобусе в Воронеже выросло до 20 человек. Трое пациентов по-прежнему остаются в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения региона."Количество пострадавших увеличилось до 22 человек, из них двое умерли. Трое пациентов в тяжелом состоянии и 12 в состоянии средней степени тяжести получают помощь в стационарах, пятерым помощь оказана амбулаторно", - сообщили в департаменте.В ведомстве также уточнили, что в течение сегодняшнего дня в БСМП №1 обратились еще трое пострадавших. При этом одного пациента, доставленного ранее в медучреждение, выписали.-0-