Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 607 человек

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30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции погибли 12 человек, 607 получили ранения. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV. После землетрясения было зафиксировано 170 афтершоков, самый мощный из которых оценивается в 5,1 баллов. Губернатор Измира Явуз Селим Кешгер заявил, что на данный момент из-под завалов спасено около 70 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются в 17 разрушенных и поврежденных зданиях. Землетрясение магнитудой 6,9 было зафиксировано 30 октября в Эгейском море у побережья Греции и Турции. Эпицентр стихии находился в 13 км к юго-востоку от греческого населенного пункта Неон-Карловаси (6,7 тыс. жителей) и в 62 км к юго-западу от турецкого Карабаглара, где проживают около 458 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Позже сейсмологи оценили максимальную мощность подземных толчков в 7 баллов.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!