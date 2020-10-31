Число пострадавших при землетрясении в Турции возросло до 763 человек

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В провинции Измир на западе Турции продолжаются поисково-спасательные работы после землетрясения. Погибли 17 человек, 763 получили ранения, сообщает турецкий телеканал NTV.

По информации телеканала, спасатели завершили работы в 4 поврежденных зданиях, поиски выживших продолжаются в 13 разрушенных постройках.

Землетрясение магнитудой 6,9 было зафиксировано 30 октября в Эгейском море у побережья Греции и Турции. Эпицентр стихии находился в 13 км к юго-востоку от греческого населенного пункта Неон-Карловаси (6,7 тыс. жителей) и в 62 км к юго-западу от турецкого Карабаглара, где проживают около 458 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Позже сейсмологи оценили максимальную мощность подземных толчков в 7 баллов.-0-