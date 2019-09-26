Число пострадавших при жесткой посадке самолета в Барнауле выросло до 56

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26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших при жесткой посадке самолета российской авиакомпании Azur Air в Барнауле выросло до 56, сообщает ТАСС.
Ранее в списке пострадавших числилось 49 человек. Одна пассажирка с подозрением на ушиб почки находится в больнице, остальные после оказания помощи отпущены домой.
Более 20 человек обратились за медпомощью после жесткой посадки самолета в Барнауле
Командир воздушного судна при посадке после касания полосы сообщил о возможном возгорании шасси, диспетчер объявил тревогу. Спасательные службы на месте происшествия ликвидировали задымление, сейчас специалисты выясняют причины его появления.
Инцидент произошел в аэропорту Барнаула вечером 25 сентября. Самолет Azur Air, прилетевший из вьетнамского города Камрань, совершил жесткую посадку из-за возгорания стойки шасси. На борту самолета находились 344 человека, их эвакуировали по надувным трапам.-0-