Число пострадавших в аварии с рейсовым автобусом на юге Мексики возросло до 30

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 30 человек получили травмы в ДТП с рейсовым автобусом в штате Кинтана-Роо на юге Мексики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Televisa.

Как сообщалось ранее, автобус перевернулся в районе населенного пункта Тинталь в муниципалитете Ласаро-Карденас. К инциденту привело столкновение с колесным тягачом. В транспортном средстве на момент аварии находилось 45 человек, среди которых были туристы.

Как уточнил начальник управления гражданской обороны муниципалитета Солидаридад Сесар Флорес Санчес, по предварительным данным, погибли восемь человек и 30 получили травмы. В спасательной операции участвовали экстренные службы четырех муниципалитетов Кинтана-Роо, а также полицейские и бойцы Нацгвардии. В числе тех, кому понадобилась медицинская помощь, помимо мексиканцев оказались туристы из Франции, ФРГ и Пакистана.

Прокуратура штата начала расследовать обстоятельства автокатастрофы.-0-