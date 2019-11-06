Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Коми увеличилось до 11 человек

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество пострадавших в результате ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса на трассе Сыктывкар - Ухта в Республике Коми увеличилось до 11 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГАИ России.

"5 ноября в 17:10 на 294-м км автодороги Сыктывкар - Ухта водитель, управляя автомобилем Volkswagen Caravelle, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем Kia Spectra. В результате ДТП оба водителя, шесть пассажиров автомобиля Volkswagen Caravelle и три пассажира автомобиля Kia Spectra получили телесные повреждения", - сказали в ГИБДД.

Ранее в управлении ГИБДД МВД по Коми сообщили, что, по предварительным данным, в ДТП на трассе Сыктывкар - Ухта в Республике Коми пострадали девять человек, в том числе 16-летний подросток.-0-