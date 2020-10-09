Число пострадавших в результате беспорядков в Бишкеке превысило 1,2 тыс.

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По оперативным данным Минздрава Кыргызстана, с момента начала беспорядков в Бишкеке за медицинской помощью обратились 1 218 человек. Об этом сообщает кыргызское информационное агентство 24.kg со ссылкой на пресс-центр ведомства.

По информации службы, в стационарах получают лечение 228 человек, один из них - в реанимации. Остальные получили медицинскую помощь амбулаторно. За время протестов в Бишкеке погиб один человек.

После парламентских выборов 4 октября в Кыргызстане представители партий, которые не прошли в высший законодательный орган, устроили массовые волнения в Бишкеке. Они захватили здания парламента, правительства, администрации президента, генпрокуратуры и мэрии столицы. Протестующие выпустили из изолятора бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и ряд других политиков и чиновников. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Кыргызстана Курсан Асанов заявил, что по всей стране действует группа людей, заинтересованных в эскалации ситуации. 9 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства и премьер-министра страны.-0-