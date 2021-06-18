Число пострадавших в результате подтоплений в Ялте выросло до 11

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пострадавших в результате подтопления Ялты из-за сильных дождей в Крыму увеличилось до 11. Об этом сообщает ТАСС.

Более 300 человек эвакуированы и находятся в пунктах временного размещения. Подтоплено более 70 домов. Оказали помощь уже более 300 пострадавшим.

Ранее сообщалось об одном погибшем и восьми пострадавших.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. По словам мэра города Янины Павленко, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается электро- и водоснабжение, а также подача газа.-0-